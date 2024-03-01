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Саудовская Аравия представила заявку на проведение ЧМ-2034

Саудовская Аравия представила заявку на проведение ЧМ-2034 Федерация футбола Саудовской Аравии представила официальную заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2034 году. Слоганом кампании является фраза "Растем. Вместе".
Футбол
1 марта 2024 г. 22:27
Саудовская Аравия представила заявку на проведение ЧМ-2034

Федерация футбола Саудовской Аравии представила официальную заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2034 году. Слоганом кампании является фраза "Растем. Вместе".

Как передает Report со ссылкой на пресс-релиз федерации, данный слоган намерен установить параллель между быстрой трансформацией страны в футбольной сфере и положительным влиянием на турнир и международный футбол в целом.

Также в Федерации футбола отметили, что заявка Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира в 2034 году направлена на совместное развитие игры по всей стране и по всему миру.

Хозяева турнира будут утверждены на отдельном конгрессе ФИФА. Более 70 ассоциаций - членов ФИФА со всех континентов публично заявили о своей поддержке Саудовской Аравии.

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