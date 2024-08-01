Саудовская Аравия подготовит 15 стадионов к Чемпионату мира по футболу 2034

Саудовская Аравия намерена подготовить к чемпионату мира по футболу 2034 года 15 арен, ряд из которых будут построены с нуля.

Саудовская Аравия намерена подготовить к чемпионату мира по футболу 2034 года 15 арен, ряд из которых будут построены с нуля.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что мировое первенство примут пять городов - Эр-Рияд, Джидда, Эль-Хубар, Абха и Неом.

Несколько стадионов будут построены специально к турниру, а уже существующие планируется модернизировать и расширить до 40 тыс. мест, чтобы соответствовать требованиям Международной федерации футбола. Матч открытия и финал пройдет на стадионе имени короля Салмана, который после постройки будет вмещать 92 тыс. болельщиков, уточняется в сообщении.

"Стадионы будут оснащены новейшими технологиями, которые обеспечат комфорт всем болельщикам", - сказал президент Федерации футбола Саудовской Аравии Яссер Аль-Мисхаль.

Саудовская Аравия - единственная страна, направившая заявку на проведение мирового первенства в 2034 году. Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Основными хозяевами мирового первенства 2030 года будут Испания, Португалия и Марокко, матч открытия турнира пройдет в Уругвае, две следующие игры состоятся в Аргентине и Парагвае. С 2026 года в чемпионатах мира будут принимать участие 48 команд.