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Саудовская Аравия отказалась от заявки на проведение ЧМ-2030 

Саудовская Аравия отказалась от заявки на проведение ЧМ-2030  Саудовская Аравия не намерена претендовать на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.
Футбол
23 июня 2023 г. 07:38
Саудовская Аравия отказалась от заявки на проведение ЧМ-2030 

Саудовская Аравия не намерена претендовать на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

Как передает Report со ссылкой на Marca, изначально саудовские власти хотели провести турнир вместе с Грецией и Египтом.

По данным портала, министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд сообщил партнерам об отказе от заявки. Это решение было принято из-за неуверенности в возможности конкурировать с заявкой Португалии, Испании и Марокко.

Также на проведение турнира будет претендовать заявка от Аргентины, Уругвая, Чили и Парагвая. О том, какие страны станут хозяевами чемпионата, станет известно в сентябре 2024 года.

Испания и Португалия подали совместную заявку на проведение ЧМ в 2021 году. В октябре 2022 года к ней присоединилась Украина, однако в марте 2023-го было решено, что вместо нее в заявке будет участвовать Марокко.

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