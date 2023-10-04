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Саудовская Аравия намерена подать заявку на проведение чемпионата мира 2034 года

Саудовская Аравия намерена подать заявку на проведение чемпионата мира 2034 года Федерация футбола Саудовской Аравии намерена подать заявку на проведение чемпионата мира 2034 года.
Футбол
4 октября 2023 г. 23:20
Саудовская Аравия намерена подать заявку на проведение чемпионата мира 2034 года

Федерация футбола Саудовской Аравии намерена подать заявку на проведение чемпионата мира 2034 года.

Как передает Report, об этом сообщает Saudi Press Agency.

Сообщается, что заявка на проведение чемпионата мира будет подкреплена растущим опытом страны в проведении футбольных мероприятий мирового уровня. В 2027 году страна примет Кубок Азии.

4 октября Международная федерация футбола сообщила, что на проведение чемпионата мира 2034 года смогут претендовать только страны из Азии и Океании. Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Основными хозяевами мирового первенства 2030 года будут Испания, Португалия и Марокко, матч открытия турнира пройдет в Уругвае, две следующие игры состоятся в Аргентине и Парагвае.

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Версия на азербайджанском языке Səudiyyə Ərəbistanı 2034-cü il dünya çempionatına evsahibliyi etmək niyyətindədir

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