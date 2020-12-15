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Саша Стаменкович: Азербайджан легко справится с Сербией

Саша Стаменкович: Азербайджан легко справится с Сербией Сербия не смогла победить Шотландию в плей-офф Евро-2020
Футбол
15 декабря 2020 г. 11:44
Саша Стаменкович: Азербайджан легко справится с Сербией

"Сборная Сербии сейчас в очень плохой форме. Я думаю, что Азербайджану не составит труда справиться с ней, как, впрочем, и с Люксембургом, Ирландией и Катаром".

Такое мнение высказал Report сербский голкипер клуба "Сабах" Саша Стаменкович, комментируя шансы сборной Азербайджана на отборочном этапе чемпионата мира.

35-летний голкипер отметил, что сборная Азербайджана может побороться за 1-е место в группе А с Португалией: "Сербия не смогла победить Шотландию в плей-офф Евро-2020. Катар и Люксембург не так сильны. Только с Португалией придется непросто".

Отметим, что сборная Азербайджана на отборочном этапе будет бороться в группе А наряду с Катаром, Португалией, Сербией, Ирландией и Люксембургом.

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Версия на азербайджанском языке Saşa Stamenkoviç: "Azərbaycanın Serbiyanı udması çətin olmayacaq"

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