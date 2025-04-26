Сархан Гаджиев: Открытие представительства УЕФА в Стамбуле - важный этап в сотрудничестве между сторонами

Открытие представительства УЕФА в Стамбуле является неотъемлемой частью сотрудничества сторон по проведению престижных турниров в Турции.

Открытие представительства УЕФА в Стамбуле является неотъемлемой частью сотрудничества сторон по проведению престижных турниров в Турции.

Об этом в заявлении Report сказал исполнительный вице-президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Сархан Гаджиев.

Он подчеркнул, что УЕФА будет реализовывать различные проекты в братской стране:

"Как вы знаете, финальные игры Лиги Европы УЕФА 2026 года и Лиги конференций УЕФА 2027 года пройдут в Турции. Кроме того, Турция и Италия совместно примут чемпионат Европы 2032 года. Между УЕФА и Турцией будет налажено тесное сотрудничество в организации и проведении данных престижных мероприятий. Также будут реализованы различные проекты УЕФА, направленные на развитие футбола в регионе".

С.Гаджиев отметил, что на церемонии открытия представительства приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент УЕФА Александер Чеферин, а также главы футбольных федераций ряда европейских и азиатских стран.