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Сантуш не будет вызывать в сборную Азербайджана футболистов без игровой практики

Сантуш не будет вызывать в сборную Азербайджана футболистов без игровой практики 16:21
Футбол
23 мая 2025 г. 16:47
Сантуш не будет вызывать в сборную Азербайджана футболистов без игровой практики

Футболисты, которые постоянно сидят в запасе в своих клубах, не будут приглашены в сборную Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана Фернанду Сантуш на пресс-конференции.

Португальский специалист подчеркнул важность хорошей формы футболистов, приглашаемых в сборную.

"Я с уважением отношусь к решению каждого тренера. Футболисты, приглашаемые в сборную, должны регулярно играть. У нас очень мало игроков, выступающих за рубежом", - отметил Сантуш.

Напомним, что сборная Азербайджана 7 июня сыграет в гостях с Латвией, а через три дня - в Баку против сборной Венгрии.

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