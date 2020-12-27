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"Сантос" отрицает, что Месси побил рекорд Пеле по голам за один клуб

"Сантос" отрицает, что Месси побил рекорд Пеле по голам за один клуб Бразильский "Сантос", в составе которого Пеле провел практически всю карьеру, не согласен с тем, что нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси превзошел рекорд бразильского форварда по забитым мячам за один футбольный клуб.
Футбол
27 декабря 2020 г. 15:30
Сантос отрицает, что Месси побил рекорд Пеле по голам за один клуб
Лионель Месси и Пеле

Бразильский "Сантос", в составе которого Пеле провел практически всю карьеру, не согласен с тем, что нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси превзошел рекорд бразильского форварда по забитым мячам за один футбольный клуб.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении клуба "Сантос".

23 декабря Месси отличился во втором тайме матча чемпионата Испании против "Вальядолида" (3:0), для 33-летнего аргентинца этот мяч стал 644-м в официальных матчах за испанский клуб. Месси превзошел рекорд Пеле по количеству голов за один клуб. Пеле забил 643 мяча в составе "Сантоса". Руководство бразильского клуба считает, что в статистику нужно включать мячи, забитые и в товарищеских матчах, с учетом которых количество голов Пеле составит 1 091. Эти голы не учитывались, поскольку большинство было забито в играх со слабыми соперниками.

"Пеле забил 448 голов в товарищеских матчах, которые были вычеркнуты, как будто имеют меньшее значение, - говорится в заявлении клуба. - Голы были забиты в матчах с сильными командами и лидерами сезона, таких как мексиканская "Америка", чилийский "Коло Коло", итальянский "Интер", испанский "Реал". Сама "Барселона", в которой играет Месси, стала жертвой Пеле, пропустив от него четыре гола в четырех матчах".

"Сантос" также обратил внимание на то, что Пеле мог забить больше голов в связи с тем, что больше времени тренировался в составе национальной сборной. "Также стоит учитывать, что в то время футболисты больше времени готовились к чемпионатам мира, чем сейчас. И Пеле не играл за "Сантос" в течение двух месяцев в 1962, 1966, 1969 и 1970 годах", - отмечается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке "Santos" klubundan etiraz: Messi Pelenin rekordunu keçməyib

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