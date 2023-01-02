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"Сантос" отказался от идеи вывести из обращения 10-й номер в память о Пеле

"Сантос" отказался от идеи вывести из обращения 10-й номер в память о Пеле Бразильский футбольный клуб "Сантос" не будет выводить из обращения 10-й номер, под которым когда-то играл за команду легендарный Пеле, ушедший из жизни 29 декабря.
Футбол
2 января 2023 г. 05:23
Сантос отказался от идеи вывести из обращения 10-й номер в память о Пеле

Бразильский футбольный клуб "Сантос" не будет выводить из обращения 10-й номер, под которым когда-то играл за команду легендарный Пеле, ушедший из жизни 29 декабря.

Как передает Report, об этом сообщает издание UOL Esporte.

Причиной такого решения руководства клуба стала просьба Пеле, который раньше сам просил оставить свой номер доступным для игроков "Сантоса", потому что люди никогда его не забудут.

Ранее сообщалось, что 10-й номер будет временно выведен из обращения в «Сантосе». Существовала вероятность, что номер будет выведен окончательно. Сейчас в "Сантосе" он принадлежит венесуэльскому полузащитнику Эферсону Сотельдо.

Пеле выступал за "Сантос" с 1956 по 1974 год. В составе команды он шесть раз становился чемпионом страны, пять раз выигрывал Кубок Бразилии. Два года подряд клуб выигрывал Кубок Либертадорес. Всего за команду выдающийся нападающий провел 496 матчей, в которых забил 504 мяча.

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