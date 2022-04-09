Санан Гурбанов: Постараемся в будущем порадовать своих фанатов

Поздравляю команду соперника. Честно говоря, не хотелось проигрывать на глазах своих болельщиков в Шамахы. Приложим все усилия, чтобы в будущем порадовать их.

Поздравляю команду соперника. Честно говоря, не хотелось проигрывать на глазах своих болельщиков в Шамахы. Приложим все усилия, чтобы в будущем порадовать их.

Как сообщает Report, об этом сказал главный тренер футбольного клуба "Шамахы" Санан Гурбанов после матча XXII тура Премьер-лиги Азербайджана, в котором они на домашнем поле проиграли "Нефтчи" со счетом 1:2.

42-летний специалист отметил, что это был хороший матч: "Мы забили гол, но в команде соперника много сильных игроков. Они использовали свои возможности и забили в наши ворота два гола".