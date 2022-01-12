О нас
Report Georgia
Аудио новости

Самый возрастной футболист в мире подписал новый контракт

Самый возрастной футболист в мире подписал новый контракт Японский нападающий "Йокогамы" Кацуйоси Миура продлил соглашение с "Йокогамой", за которую он выступает с 2005 года.
Футбол
12 января 2022 г. 02:47
Самый возрастной футболист в мире подписал новый контракт

Японский нападающий "Йокогамы" Кацуйоси Миура продлил соглашение с "Йокогамой", за которую он выступает с 2005 года.

Как передает Report, об этом сообщает The Japan Times.

Так, что 54-летний футболист будет выступать за клуб четвертого дивизиона "Судзука Пойнт Геттерс", в который его на год отдали в аренду.

В сентябре 2020 года Миура вышел на поле в матче против "Кавасаки Фронтале" и стал самым возрастным участником профессионального футбольного матча. Миура - единственный профессиональный футболист, игравший в пяти десятилетиях - на его счету 35 сезонов.

Миура является чемпионом лиги Алагоас (1987), чемпионом Лиги Паранаэнсе (1989), чемпионом Первого Дивизиона Японской соккер-лиги (1990/91, 1991/92), чемпионом Лиги J1(1993, 1994), обладателем Кубка JSL (1991, 1992), обладателем Кубка Джей-лиги (1993, 1994), обладателем Кубка Императора (1996), обладателем XEROX Champions Cup (1994, 1995), победителем чемпионата Хорватии (1998/99), победитель Кубка Азии (1992).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Dünyanın ən yaşlı futbolçusu yeni müqavilə imzalayıb

Самое читаемое

В Баку на хлебозаводе трагически погибла женщина
В Баку на хлебозаводе трагически погибла женщина
8 января 2022 г. 12:47
МВД предупредило водителей
МВД предупредило водителей
8 января 2022 г. 16:49
Министерство предупредило предпринимателей, скрывающих реальные зарплаты сотрудников
Министерство предупредило предпринимателей, скрывающих реальные зарплаты сотрудников
7 января 2022 г. 12:59
В Бразилии на туристов обрушилась скала, погибли 5 человек, 20 числятся пропавшими
ВидеоВ Бразилии на туристов обрушилась скала, погибли 5 человек, 20 числятся пропавшими
9 января 2022 г. 01:51
Фуад Гусейналиев: Симоньян является рупором определенных кругов
ВидеоФуад Гусейналиев: Симоньян является рупором определенных кругов
8 января 2022 г. 22:48
В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства
В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства
5 января 2022 г. 09:47
В AzTV полицейский погиб в результате неосторожного обращения с оружием
В AzTV полицейский погиб в результате неосторожного обращения с оружием
8 января 2022 г. 15:37
Азербайджанка назначена на высокую должность в мэрии Нью-Йорка
ФотоАзербайджанка назначена на высокую должность в мэрии Нью-Йорка
9 января 2022 г. 10:12
В Турции предупредили граждан об опасности цунами
В Турции предупредили граждан об опасности цунами
11 января 2022 г. 08:07
В Египте произошло ДТП, есть погибшие
В Египте произошло ДТП, есть погибшие
8 января 2022 г. 12:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi