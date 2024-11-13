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Самый возрастной футболист мира перешел в новый клуб

Самый возрастной футболист мира перешел в новый клуб Японский клуб четвертого дивизиона "Атлетико Судзука" объявил о переходе 57-летнего Кадзуёси Миуры из "Йокогамы" на правах аренды.
Футбол
13 ноября 2024 г. 23:57
Самый возрастной футболист мира перешел в новый клуб

Японский клуб четвертого дивизиона "Атлетико Судзука" объявил о переходе 57-летнего Кадзуёси Миуры из "Йокогамы" на правах аренды.

Как передает Report, за новую команду он будет выступать до 31 января 2025 года.

Нападающий дебютировал в своем нынешнем клубе в июле. Он стал самым возрастным игроком Японской футбольной лиги. Миура хочет сыграть в следующем сезоне весенне-осеннего чемпионата.

Отметим, что Миура был признан лучшим футболистом Азии в 1992 году. В 1990-2000 годах он забил 55 голов в 89 матчах за сборную, а в 1992 году выиграл Кубок Азии и Африки. Ветеран, завоевавший 18 титулов 4 раза становился чемпионом Японии и один раз - Хорватии.

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Версия на азербайджанском языке Dünyanın ən yaşlı futbolçusu yeni klubu ilə müqavilə bağlayacaq

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