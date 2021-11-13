Самый титулованный футболист мира вернулся в "Барселону"

Пресс-служба "Барселоны" объявила о переходе в команду 38-летнего бразильского защитника Дани Алвеса.

Пресс-служба "Барселоны" объявила о переходе в команду 38-летнего бразильского защитника Дани Алвеса.

Как передает Report, футболист перешел в каталонский клуб на правах свободного агента.

Испанский футбольный клуб договорился о контракте с защитником Дани Алвесом.

38-летний бразилец будет представлять каталонцев до конца сезона. Он приступит к тренировкам на следующей неделе, но сыграть за команду сможет лишь в январе. В сентябре Алвес расторг контракт с бразильским "Сан-Паулу", который представлял с 2019 года.

Защитник играл в "Барселоне" с 2008 по 2016 год, за каталонский клуб бразилец провел 391 матч, забил 21 гол и отдал 101 результативную передачу.

Также Алвес в разное время выступал за бразильскую "Баию", испанскую "Севилью", итальянский "Ювентус" и французский ПСЖ. Защитник является самым титулованным футболистом в истории, в его активе 43 трофея. Алвес становился шестикратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Франции, чемпионом Италии, три раза побеждал в Лиге чемпионов, дважды - в Кубке УЕФА, трижды - в Суперкубке УЕФА. В составе сборной Бразилии он по два раза выиграл Кубок конфедераций (2009, 2013) и Кубок Америки (2007, 2019), а также стал олимпийским чемпионом в Токио.