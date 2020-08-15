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Самый богатый футболист мира остался без клуба

Самый богатый футболист мира остался без клуба Полузащитник Фаик Болкиах, которого СМИ называют самым богатым футболистом мира, покинул "Лестер"после истечения трудового договора.
Футбол
15 августа 2020 г. 20:12
Самый богатый футболист мира остался без клуба
Фаик Болкиах

Полузащитник Фаик Болкиах, которого СМИ называют самым богатым футболистом мира, покинул "Лестер" после истечения трудового договора.

Как передает Report со ссылкой на "Transfermarkt", 22-летний игрок является племянником Хассанала Болкиаха, султана Брунея, семейное состояние которого оценивается в 20 миллиардов долларов и будет унаследовано Фаиком.

В 2016 году хавбек перешел в "Лестер", но выступал за молодежный состав английского клуба. И хотя Фаик участвовал в юношеской Лиге чемпионов, он так и не сыграл ни одного матча за первую команду "лис". Этим летом истек контракт игрока, который не был продлен.

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