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Самый богатый человек Великобритании может приобрести «Челси»

Самый богатый человек Великобритании может приобрести «Челси» Самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф заинтересован в покупке лондонского «Челси».
Футбол
3 марта 2022 г. 21:19
Самый богатый человек Великобритании может приобрести «Челси»

Самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф заинтересован в покупке лондонского «Челси».

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, бизнесмен ранее пытался приобрести «Челси» у его нынешнего владельца Романа Абрамовича. Состояние Рэтклиффа оценивается в 6 млрд фунтов стерлингов (7,2 млрд евро). «Челси» может стать третьей командой в активе английского бизнесмена. Ранее он приобрёл швейцарскую «Лозанну» и французскую «Ниццу».

Напомним, что 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб.

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