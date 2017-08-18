Самый богатый человек Африки хочет приобрести "Арсенал"

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Возглавляющий список самых богатых людей Африки Алико Данготе хочет приобрести английский футбольный клуб "Арсенал".

Как сообщает Report со ссылкой на сайт goal.com, об этом лично заявил 60-летний бизнесмен из Нигерии.

Он заявил, что в случае приобретения клуба, отправит главного тренера основной команды Арсена Венгера в отставку: "У Венгера хорошая тренерская карьера. Однако, на данный момент команду нужно доверить другому надежному специалисту. После завершения в Лаосе строительства нефтеперерабатывающего завода, мы направим владельцам "Арсенала" предложение".

Отметим, что состояние Алико Данготе оценивается в размере 13 млрд долларов.