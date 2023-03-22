CIES определил самые молодые и возрастные национальные команды по футболу

Международный центр спортивных исследований (CIES) провел исследование среднего возраста национальных сборных по футболу.

Международный центр спортивных исследований (CIES) определил самые молодые и возрастные команды национальных сборных по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт CIES, в список вошла и сборная Азербайджана.

Коллектив, главным тренером которого является Джанни де Бьязи, занял 47-е место со средним показателем в 27,62 года. Такой же показатель у Сан-Марино (27,62), занявшего 48-е место. Сборная Азербайджана занимает 17-е место среди европейских команд.

Кувейт (29,76) - самая возростная сборная в мире, а Багамы (22,82) - самая молодая. В Европе соответствующие места заняли сборные Бельгии (29,40) и Турции (25,07).

В исследовании приняли участие 126 команд.