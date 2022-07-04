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"Сампдория" продлила контракт с 39-летним футболистом

"Сампдория" продлила контракт с 39-летним футболистом Бывший нападающий "Ювентуса" и "Наполи" Фабио Квальярелла останется в футболе еще как минимум на год. Нападающий продлил контракт с "Сампдорией" на следующий сезон.
Футбол
4 июля 2022 г. 22:26
Сампдория продлила контракт с 39-летним футболистом

Бывший нападающий "Ювентуса" и "Наполи" Фабио Квальярелла останется в футболе еще как минимум на год. Нападающий продлил контракт с "Сампдорией" на следующий сезон.

Как передает Report, 39-летний футболист поиграет в следующем сезоне в Серии А. Он проведет уже 20-й сезон в чемпионате Италии.

Квальярелла выступает за "Сампдорию" с 2016 года. Он забил 105 мячей и сделал 26 результативных передач в 268 матчах. В настоящее время он занимает 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории Серии А. Он забил 181 мяч в 533 матчах в лиге.

Ранее футболист выступал за "Торино", "Фиорентину", "Наполи", "Ювентус" и другие команды. С 2007 по 2019 год Квальярелла вызывался в состав национальной команды Италии.

"Сампдория" по итогам сезона-2021/2022 заняла 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Версия на азербайджанском языке İtaliya klubu 39 yaşlı hücumçusu ilə müqaviləni uzadıb

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