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    ​"Сампдория" официально представила Самюэля Это'о

    33-летний нападающий Эвертона вчера прошел медицинское обследование

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Президент "Сампдории" Массимо Ферреро представил болельщикам форварда Самюэля Это'О после завершения поединка 20-го тура чемпионата Италии против "Палермо".

    Как передает Report, об этом сообщает Football Italia.

    33-летний нападающий Эвертона вчера прошел медицинское обследование. Напомним, что в текущем сезоне на его счету 20 матчей за "Эвертон", в которых он отличился 4 раза.

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