​"Сампдория" официально представила Самюэля Это'о

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Президент "Сампдории" Массимо Ферреро представил болельщикам форварда Самюэля Это'О после завершения поединка 20-го тура чемпионата Италии против "Палермо".

Как передает Report, об этом сообщает Football Italia.

33-летний нападающий Эвертона вчера прошел медицинское обследование. Напомним, что в текущем сезоне на его счету 20 матчей за "Эвертон", в которых он отличился 4 раза.