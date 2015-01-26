​"Сампдория" официально представила Самюэля Это'о

https://report.az/storage/news/a6f2ac2365ded90531f61519b0fe4954/8d174059-2890-4b75-a670-6cc2a0f720ec_292.jpg
Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Президент "Сампдории" Массимо Ферреро представил болельщикам форварда Самюэля Это'О после завершения поединка 20-го тура чемпионата Италии против "Палермо".
Как передает Report, об этом сообщает Football Italia.
33-летний нападающий Эвертона вчера прошел медицинское обследование. Напомним, что в текущем сезоне на его счету 20 матчей за "Эвертон", в которых он отличился 4 раза.
News DepartmentАвтор новости