ЛЧ: Самому молодому тренеру, команда которого вышла в плей-офф, 32 года

Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсман стал самым молодым тренером в истории Лиги чемпионов, который смог выйти в плей-офф соревнования.

Как сообщает Report, сейчас немецкому специалисту 32 года, 4 месяца и 4 дня.

"РБ Лейпциг" до 90-й минуты проигрывал португальской "Бенфике" со счётом 0:2, но сумел избежать поражения. Игра завершилась со счётом 2:2.

Подопечные Юлиана Нагельсмана гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов за тур до окончания группового этапа. Немецкий клуб занимает первое место в группе G. "РБ Лейпциг" набрал 10 очков в 5 матчах, второе место у "Зенита", который набрал 7 очков, столько же баллов набрал французский "Лион".

Замыкает турнирную таблицу "Бенфика", имея в активе 4 очка.

Отметим, что Юлиан Нагельсман возглавляет "РБ Лейпциг" с лета этого года.