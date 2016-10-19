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    Самолет с футболистами "Фенербахче" на борту совершил вынужденную посадку в Венгрии

    Второй самолет доставит команду в Манчестер

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Турецкий клуб "Фенербахче", которому предстоит встретиться с британским клубом "Манчестер Юнайтед" в III туре группового этапа Лиги Европы по футболу, пережил неприятный инцидент.

    Как сообщает Report, во время полета в лобовое стекло самолета с футболистами на борту врезалась птица.

    По этой причине авиалайнеру пришлось совершить вынужденную посадку в Будапештском аэропорту.

    Отмечается, что команда вылетит в Манчестер на высланном из Стамбула в Будапешт втором самолете.

    Напомним, что предстоящий завтра матч между клубами "Фенербахче" и "Манчестер Юнайтед" начнется в 23:05 по бакинскому времени. 

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