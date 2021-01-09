Самолет с футболистами "Атлетика" не смог приземлиться в Мадриде из-за снегопада и улетел обратно

Футболисты и тренерский штаб "Атлетика" из Бильбао не смогли прилететь в Мадрид на матч 18-го тура испанской Примеры с "Атлетико"

Футболисты и тренерский штаб "Атлетика" из Бильбао не смогли прилететь в Мадрид на матч 18-го тура испанской Примеры с "Атлетико".

Как передает Report, самолёт клуба не смог приземлиться в столице Испании из-за сильного снегопада и замёрзших взлётно-посадочных полос. После нескольких кругов над аэропортом самолёт "Атлетика" вернулся в Бильбао. Встреча "Атлетико" — "Атлетик" намечена на завтра, 9 января. Начало — в 19:15 по бакинскому времени.

Ранее представители мадридского "Реала" не смогли вовремя вылететь в Памплону на матч с "Осасуной" и пробыли в самолёте более часа. Из-за погодных условий в Мадриде образовались огромные пробки и сорвано несколько рейсов. Согласно прогнозам, такая погода сохранится до завтра.