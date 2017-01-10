Молния ударила в самолет, на борту которого находилась футбольная команда

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В самолет, на борту которого находилась направлявшаяся на учебно-тренировочные сборы в Анталию команда, ударила молния.

Как сообщает Report, инцидент произошел в самолете с членами выступавшей в 3-ей лиге Германии команды "Эрфурт". Авиалайнер сделал вынужденную посадку в селе Даламан Муглы.

Самолет не смог взлететь из-за сильного дождя и шторма.

Отмечается, что серьезных проблем не возникло и состояние членов команды удовлетворительное.