Молния ударила в самолет, на борту которого находилась футбольная команда

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Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В самолет, на борту которого находилась направлявшаяся на учебно-тренировочные сборы в Анталию команда, ударила молния.
Как сообщает Report, инцидент произошел в самолете с членами выступавшей в 3-ей лиге Германии команды "Эрфурт". Авиалайнер сделал вынужденную посадку в селе Даламан Муглы.
Самолет не смог взлететь из-за сильного дождя и шторма.
Отмечается, что серьезных проблем не возникло и состояние членов команды удовлетворительное.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости