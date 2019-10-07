Самый титулованный футболист мира подвергся нападению пчел - ВИДЕО

Самый титулованный футболист мира Дани Алвес подвергся нападению пчел.

Как сообщает Report, рой пчел внезапно появился на матче чемпионата Бразилии между "Сан-Паулу" и "Форталезой" в XXIII туре серии А Бразилии.

На угловой флажок вдруг налетел рой пчел в тот момент, когда 36-летний Алвес собирался подавать угловой. В итоге бразилец был атакован насекомыми - его ужалили в шею.

Отметим, что за свою карьеру Дани Алвес, надевавший форму бразильского клуба "Бахья", испанских "Севилья", "Барселона", итальянского "Ювентуса" и французского ПСЖ, получил 40 титулов.