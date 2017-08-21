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    Самир Насри перешел из "Манчестер Сити" в "Антальяспор"

    Отмечается, что годовая зарплата французского футболиста составит 4 млн евро

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Футболист английского клуба "Манчестер Сити" Самир Насри продолжит карьеру в турецком "Антальяспор".

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт представителя Суперлиги, с 30-летним полузащитником заключен двухлетний контракт.

    Отмечается, что годовая зарплата французского футболиста составит 4 млн евро.

    Напомним, что в августе 2011 года Самир Насри за 22 млн фунтов стерлингов перешел из лондонского "Арсенала" в "Манчестер Сити".

    В прошлом сезоне на условиях аренды он надел форму испанской команды "Севилья" и в 23 матчах забил 2 мяча. 

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