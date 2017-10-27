Самир Алиев: Неправильно сравнивать "Карабах" с "Сабаилом"

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ "Я поздравляю "Карабах". Желаю им успехов в Лиге Чемпионов. В первом тайме мы сыграли лучше. Мы даже попали в штангу. Надеялись заработать хотя бы одно очко. К сожалению, не получилось".

Как передает Report, об этом сказал главный тренер ФК “Сабаил” Самир Алиев после того, как его команда уступила “Карабаху” в рамках 10-го тура Премьер-лиги Азербайджана со счетом 0:1.

38-летний специалист заявил, что “Карабах” победил за счет класса: "Несмотря на то, что они остались вдесятером , соперник нас превосходил. Правда, у них не было много моментов. Но они делали то, что им нужно. Я отметил бы фактор класса команды. Соперник строит большинство своих атак с левого фланга. После выхода Анси Аголли Ричард Алмейда играл там. Хотя гол и не был забит с левого фланга, мы так и не смогли закрыть этот фланг. Я опоздал на конференцию, так как высказывал замечания некоторым футболистам. Говорил им про их ошибки ".

С.Алиев выразил несогласие с тем, что его команда играла в боязливый футбол

"Соперник не дал нам возможностей. Сегодня будет неправильно сравнивать "Карабах" с "Сабаилом". Команда будет прибавлять с каждой игрой".