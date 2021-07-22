О нас
Report Georgia
Аудио новости

Самир Абасов: С нетерпением жду ответную встречу

Самир Абасов: С нетерпением жду ответную встречу "Впереди нас ждет ответная игра в Баку. Надо также хорошо подготовиться к ней, с такой же мотивацией. Прошу и наших болельщиков хорошо подготовиться к матчу. Они могут нам помочь. С нетерпением жду ответную встречу. Вера в успех возросла".
Футбол
22 июля 2021 г. 01:46
Самир Абасов: С нетерпением жду ответную встречу

"Впереди нас ждет ответная игра в Баку. Надо также хорошо подготовиться к ней, с такой же мотивацией. Прошу и наших болельщиков хорошо подготовиться к матчу. Они могут нам помочь. С нетерпением жду ответную встречу. Вера в успех возросла".

Как передает командированный в Афины сотрудник Report, об этом после первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса" сказал главный тренер "Нефтчи" Самир Абасов.

"Спасибо футболистам. Напряженная выдалась игра, но ребята с достоинством вышли из нее. Настрой и мотивация были хорошими. Что касается Намика Алескерова, то мы его отправили в госпиталь. Помимо сломанного носа, еще и сотрясение мозга. У него три перелома. Мы его потеряли. И это вдвойне обидно при нашей-то скамейке.

Красная карточка Мерта Челика создала баланс в игре. До этого преимущество было за нами. Они сильно закрылись, и это тоже создавало определенные проблемы. После удаление Мерта мы уже меньше атаковали, стало сложнее. Он еще молод. В карьере футболиста такое бывает", - отметил наставник "Нефтчи".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Samir Abasov: "Bu rəqibi keçmək ümidi ilə cavab görüşünü gözləyirəm"

Экслюзивные новости

Азеришыг создает в Карабахе систему, которая будет экономить ежегодно 20 млн манатов
"Азеришыг" создает в Карабахе систему, которая будет экономить ежегодно 20 млн манатов
19 июля 2021 г. 16:18
Цифровой проездной IATA Travel Pass может заработать в Азербайджане этим летом
Цифровой проездной IATA Travel Pass может заработать в Азербайджане этим летом
19 июля 2021 г. 16:14
В Украине неоднократно поджигали ресторан азербайджанского бизнесмена - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
ФотоВ Украине неоднократно поджигали ресторан азербайджанского бизнесмена - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
19 июля 2021 г. 15:10
Посол Индии: Азербайджан является важным партнером в проекте “Север-Юг” - ИНТЕРВЬЮ
Посол Индии: Азербайджан является важным партнером в проекте “Север-Юг” - ИНТЕРВЬЮ
16 июля 2021 г. 12:00
Ректор Киевского университета: Несколько депутатов Милли Меджлиса являются нашими выпускниками - ИНТЕРВЬЮ
Ректор Киевского университета: Несколько депутатов Милли Меджлиса являются нашими выпускниками - ИНТЕРВЬЮ
15 июля 2021 г. 18:05
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
15 июля 2021 г. 14:21
В этом году 154 детям дали имя Полад, 33 – Худаяр
В этом году 154 детям дали имя Полад, 33 – Худаяр
15 июля 2021 г. 12:33
Киевский национальный университет увековечит память Юсифа Везира Чеменземинли
Киевский национальный университет увековечит память Юсифа Везира Чеменземинли
14 июля 2021 г. 12:30
TƏBIB о дельта-штамме коронавируса
TƏBIB о "дельта"-штамме коронавируса
14 июля 2021 г. 12:28
Во сколько обойдется проведение свадьбы в Баку?
ФотоВо сколько обойдется проведение свадьбы в Баку?
13 июля 2021 г. 13:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi