Самир Абасов: С нетерпением жду ответную встречу

"Впереди нас ждет ответная игра в Баку. Надо также хорошо подготовиться к ней, с такой же мотивацией. Прошу и наших болельщиков хорошо подготовиться к матчу. Они могут нам помочь. С нетерпением жду ответную встречу. Вера в успех возросла".

"Впереди нас ждет ответная игра в Баку. Надо также хорошо подготовиться к ней, с такой же мотивацией. Прошу и наших болельщиков хорошо подготовиться к матчу. Они могут нам помочь. С нетерпением жду ответную встречу. Вера в успех возросла".

Как передает командированный в Афины сотрудник Report, об этом после первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса" сказал главный тренер "Нефтчи" Самир Абасов.

"Спасибо футболистам. Напряженная выдалась игра, но ребята с достоинством вышли из нее. Настрой и мотивация были хорошими. Что касается Намика Алескерова, то мы его отправили в госпиталь. Помимо сломанного носа, еще и сотрясение мозга. У него три перелома. Мы его потеряли. И это вдвойне обидно при нашей-то скамейке.

Красная карточка Мерта Челика создала баланс в игре. До этого преимущество было за нами. Они сильно закрылись, и это тоже создавало определенные проблемы. После удаление Мерта мы уже меньше атаковали, стало сложнее. Он еще молод. В карьере футболиста такое бывает", - отметил наставник "Нефтчи".