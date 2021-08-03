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​​​​​​​Самир Абасов: Ответный матч начнем с нуля

​​​​​​​Самир Абасов: Ответный матч начнем с нуля "Интересная игра получилась. Какой бы результат ни был, противостояние состоит из двух матчей. Правило выездного гола не действует, поэтому ничья дает где-то и преимущество. Они не получили преимущества от гостевых голов. В Финляндии начнем с нуля. Надо п
Футбол
3 августа 2021 г. 23:43
​​​​​​​Самир Абасов: Ответный матч начнем с нуля
​​​​​​​Самир Абасов

"Интересная игра получилась. Какой бы результат ни был, противостояние состоит из двух матчей. Правило выездного гола не действует, поэтому ничья дает где-то и преимущество. Они не получили преимущества от гостевых голов. В Финляндии начнем с нуля. Надо показать характер и серьезно подготовиться".

Как передает Report, об этом сказал главный тренер "Нефтчи" Самир Абасов после ничьи в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с финским ХИК в Баку (2:2).

"В целом, мы неплохо сыграли. Была где-то усталость. Травма вратаря немного ухудшила настроение. Спасибо Камрану Ибрагимову за игру. Он уверенно отыграл и придавал уверенности команде. Ребятам спасибо, хорошо сыграли. Что касается пополнений, то идет работа на трансферном рынке. Ищем игроков. Были футболисты, с которыми говорили. Не хотят сюда ехать. Даже за стол переговоров не садятся. Были 3-4 игрока, с которыми я лично говорил. Но они не приезжают. Трансферы будут, у нас есть недостатки на некоторых позициях", - отметил Самир Абасов.

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Версия на азербайджанском языке Samir Abasov: "Cavab matçında hər şeyə sıfırdan başlayacağıq"

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