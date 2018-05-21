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    Самир Абасов отклонил предложение клуба Премьер-лиги Азербайджана

    В случае предложения из-за рубежа было бы приятно там работать

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Подавший в отставку с поста главного тренера футбольной команды "Сумгайыт" Самир Абасов отклонил предложение одного из клубов Премьер-лиги Азербайджана.

    Об этом Report сообщил сам 40-летний специалист.

    Не желая называть клуб, Самир Абасов отметил, что такое предложение поступало:

    "Я отклонил его, поскольку оно не показалось мне перспективным. Но откуда было предложение я не скажу".

    С.Абасов опроверг информацию о том, что он возглавит "Нефтчи": 

    "Такого предложения не было. Об этом клубе не может быть и речи".

    Молодой специалист заявил, что ждет предложения из-за рубежа. С.Абасов заявил, что попросил знакомых агентов в России найти ему клуб:

    "В случае предложения из-за рубежа было бы приятно там работать. Но пока реальных вариантов нет".

    Отметим, что Самир Абасов обнародовал свое решение об отставке после проигрыша клубу "Зиря" в домашнем матче со счётом 1:2 во время матча 28-го тура Премьер-лиги Азербайджана. Он сказал, что сделал этот шаг из-за несогласия с нынешней стратегией клуба.

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