Самир Абасов отклонил предложение клуба Премьер-лиги Азербайджана

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Подавший в отставку с поста главного тренера футбольной команды "Сумгайыт" Самир Абасов отклонил предложение одного из клубов Премьер-лиги Азербайджана.

Об этом Report сообщил сам 40-летний специалист.

Не желая называть клуб, Самир Абасов отметил, что такое предложение поступало:

"Я отклонил его, поскольку оно не показалось мне перспективным. Но откуда было предложение я не скажу".

С.Абасов опроверг информацию о том, что он возглавит "Нефтчи":

"Такого предложения не было. Об этом клубе не может быть и речи".

Молодой специалист заявил, что ждет предложения из-за рубежа. С.Абасов заявил, что попросил знакомых агентов в России найти ему клуб:

"В случае предложения из-за рубежа было бы приятно там работать. Но пока реальных вариантов нет".

Отметим, что Самир Абасов обнародовал свое решение об отставке после проигрыша клубу "Зиря" в домашнем матче со счётом 1:2 во время матча 28-го тура Премьер-лиги Азербайджана. Он сказал, что сделал этот шаг из-за несогласия с нынешней стратегией клуба.