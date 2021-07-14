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Самир Абасов: "Олимпиакос" не простит нам ошибок

Самир Абасов: "Олимпиакос" не простит нам ошибок «Нам не хватало наших фанатов. К счастью, они не оставили нас одних. Атмосфера была потрясающей».
Футбол
14 июля 2021 г. 23:34
Самир Абасов: Олимпиакос не простит нам ошибок
Самир Абасов

"Нам не хватало наших фанатов. К счастью, они сегодня не оставили нас одних. Атмосфера была потрясающей".

Как сообщает Report, об этом после ответного матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА с грузинским "Динамо" (Тбилиси) заявил главный тренер «Нефтчи» Самир Абасов.

"Результат первого матча вынуждал нас больше контролировать мяч, не торопиться. Главное - результат, и мы его добились.

Волнение и напряжение от турнира таково, что чувствуется в каждом матче. Порой даже опытные футболисты ошибаются. С каждой игрой будет лучше. Правда, "Олимпиакос» такие ошибки нам не будет прощать".

Пока трансферы задерживаются. Контактировали с пятью игроками, но не знаю, в каком моменте переговоры сорвались. Не смогли подписать. У нас левого защитника нет, а мы тут об «Олимпиакосе» рассуждаем. Хотим подписать нападающего, пару вингеров, защитника на левый фланг. Они очень нам нужны.

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Версия на азербайджанском языке "Neftçi"nin baş məşqçisi: "Olimpiakos" bu səhvləri bağışlamayacaq"

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