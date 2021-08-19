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Самир Абасов: "Нефтчи" выходил на поле против "Маккаби" с желанием биться до последнего

Самир Абасов: "Нефтчи" выходил на поле против "Маккаби" с желанием биться до последнего Главный тренер "Нефтчи" Самир Абасов на пресс-конференции в Баку поделился впечатлениями от игры против "Маккаби"
Футбол
19 августа 2021 г. 23:57
Самир Абасов: Нефтчи выходил на поле против Маккаби с желанием биться до последнего
Самир Абасов

Футбольный клуб "Нефтчи" выходил на поле против израильского "Маккаби" с желанием биться до последнего.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции в Баку сказал главный тренер "Нефтчи" Самир Абасов. Сегодня бакинский клуб сыграл вничью (3:3) против "Маккаби" в матче плей-офф Лиги конференций УЕФА.

"Мы все еще находимся под влиянием игры. Встреча получилось интересной. Учитывая, что во время игры было забито столько голов, думаю, болельщикам игра понравилась", - сказал он.

43-летний тренер отметил, что заранее знал об уровне игры противника.

"Мы выходили на поле с желанием биться против них до конца. У нас был определенный план на игру. Первая половина матча прошла вяло, противник был активнее нас. Мы этого ожидали. Во втором тайме мы забили 3 гола. Думаю, что мы могли это сделать и в первой половине игры, но нам помешали последние пасы. Мы не смогли получить желаемого", - сказал С.Абасов.

По его словам, клуб лучше играл во второй половине игры.

"К сожалению, мы не смогли сохранить счет. Но у нас хорошее настроение и я поздравляю футболистов за хорошую игру. Впереди нас ждет вторая игра, мы должны сохранить позитивный настрой. Сейчас мы должны думать о матче против клуба "Зиря", - добавил он.

Как отметил Абасов, в первой половине матча игроки не могли понять друг друга: "Но вторую половину матча мы играли очень хорошо. Меня порадовал второй гол в ворота противника. Мы работали над этим месяцами".

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Версия на азербайджанском языке Samir Abasov: "Bunun bir çıxış yolu var ki, hücumçuları müdafiədə oynadaq"

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