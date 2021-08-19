Самир Абасов: "Нефтчи" выходил на поле против "Маккаби" с желанием биться до последнего

Футбольный клуб "Нефтчи" выходил на поле против израильского "Маккаби" с желанием биться до последнего.
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"Мы все еще находимся под влиянием игры. Встреча получилось интересной. Учитывая, что во время игры было забито столько голов, думаю, болельщикам игра понравилась", - сказал он.
43-летний тренер отметил, что заранее знал об уровне игры противника.
"Мы выходили на поле с желанием биться против них до конца. У нас был определенный план на игру. Первая половина матча прошла вяло, противник был активнее нас. Мы этого ожидали. Во втором тайме мы забили 3 гола. Думаю, что мы могли это сделать и в первой половине игры, но нам помешали последние пасы. Мы не смогли получить желаемого", - сказал С.Абасов.
По его словам, клуб лучше играл во второй половине игры.
"К сожалению, мы не смогли сохранить счет. Но у нас хорошее настроение и я поздравляю футболистов за хорошую игру. Впереди нас ждет вторая игра, мы должны сохранить позитивный настрой. Сейчас мы должны думать о матче против клуба "Зиря", - добавил он.
Как отметил Абасов, в первой половине матча игроки не могли понять друг друга: "Но вторую половину матча мы играли очень хорошо. Меня порадовал второй гол в ворота противника. Мы работали над этим месяцами".