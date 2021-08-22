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Самир Абасов: Мыслями мы в игре с "Маккаби"

Самир Абасов: Мыслями мы в игре с "Маккаби" "Мы активно начали игру. И результат нам по сердцу".
Футбол
22 августа 2021 г. 21:04
Самир Абасов: Мыслями мы в игре с Маккаби

"Мы активно начали игру. И результат нам по сердцу".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции после матча второго тура Премьер-лиги Азербайджана, в котором "Зира" одержала победу со счетом 2:1, заявил главный тренер "Нефтчи" Самир Абасов .

43-летний специалист поздравил с хорошей игрой таких молодых футболистов, как Исмаил Зульфугарлы и Вюсал Аскеров: "В игре с такой командой на выезде они показали себя с хорошей стороны, не потерялись на поле. Не нарушали общий ансамбль. Они были частью выигравшей сегодня команды".

Абасов также сказал хорошие слова о своем коллеге Рашаде Садыгове: "Поздравляю, у него очень хорошая команда. Если бы мы не забили, возможно, матч закончился бы ничьей. Мыслями мы в игре с "Маккаби". Надеюсь, мы хорошо подготовимся".

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Версия на азербайджанском языке Samir Abasov: "Fikrimiz "Makkabi" ilə oyundadır"

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