​Самедов начал карьеру футбольного агента

Бывший полузащитник сборной России азербайджанского происхождения Александр Самедов признался, что стал футбольным агентом, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Начал заниматься агентской деятельностью. Клиенты уже есть, вы вряд ли о них знаете. Понятно, что топовых футболистов пока нет, надо начинать потихонечку. С учетом моего статуса могу ли предложить свои услуги топовым игрокам? Все постепенно. Занимаемся всем без шума, пыли и грязи.

Тяжело ли это? Непросто. У нас хватает агентов, рынок уже захвачен определенными людьми. Как другие агенты относятся ко мне? Мне все равно, как они ко мне относятся, я с ними никак не связан. С некоторыми общаюсь - я знаю их, они меня. У каждого - свой путь.

Не то чтобы я стану прямо агентом. Да, мы строим агентство, пробуем этим заниматься. А что касается медийности, то у каждого своя ситуация и своя правда. Кто-то хочет быть в тени, а кто-то открыт. Я же со своей стороны пока только учусь. Не могу сейчас сказать, буду я закрытым или открытым", - сказал Самедов.

35-летний Самедов минувшим летом объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. В конце августа он стал игроком любительского клуба "Знамя" из Ногинска.