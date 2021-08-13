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Салфетку с прощальными слезами Месси продают на аукционе

Салфетку с прощальными слезами Месси продают на аукционе Бумажный платок, которым пользовался Лионель Месси на прощальной пресс-конференции в "Барселоне", выставили на продажу на одном из испанских сайтов за 1 млн долларов.
Футбол
13 августа 2021 г. 18:46
Салфетку с прощальными слезами Месси продают на аукционе

Бумажный платок, которым пользовался Лионель Месси на прощальной пресс-конференции в "Барселоне", выставили на продажу на одном из испанских сайтов за 1 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Mercado Libre, автор объявления уверяет, что на платке остались слезы футболиста, который не смог сдержать их, объявляя об уходе из клуба, где он провел всю взрослую карьеру.

В начале августа "Барселона" заявила о невозможности продлить контракт с шестикратным обладателем "Золотого мяча" из-за финансовых ограничений испанской лиги.

На этой неделе Месси подписал контракт с ПСЖ.

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Версия на английском языке Messi’s napkin with tears put up for auction for $ 1 million
Версия на азербайджанском языке Messinin göz yaşlarını sildiyi salfet hərraca çıxarılıb

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