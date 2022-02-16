"Салернитана" уволила главного тренера

Итальянский футбольный клуб "Салернитана" уволил Стефано Колантуоно с поста главного тренера команды.

Итальянский футбольный клуб "Салернитана" уволил Стефано Колантуоно с поста главного тренера команды.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Вместе со специалистом команду покинули его ассистент Джанфранко Синелло и аналитик Сандро Антонини. На пост главного тренера назначен 48-летний итальянец Давиде Никола.

Отметим, что ранее Никола работал с итальянскими клубами "Торино", "Дженоа", "Удинезе", "Кротоне", а также "Бари", "Ливорно" и "Лумеццане".

В текущем сезоне "Салернитана" занимает 20-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. В следующем матче команда примет "Милан". Встреча пройдет 19 февраля.