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"Салернитана" уволила главного тренера

"Салернитана" уволила главного тренера Итальянский футбольный клуб "Салернитана" уволил Стефано Колантуоно с поста главного тренера команды.
Футбол
16 февраля 2022 г. 07:34
Салернитана уволила главного тренера

Итальянский футбольный клуб "Салернитана" уволил Стефано Колантуоно с поста главного тренера команды.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Вместе со специалистом команду покинули его ассистент Джанфранко Синелло и аналитик Сандро Антонини. На пост главного тренера назначен 48-летний итальянец Давиде Никола.

Отметим, что ранее Никола работал с итальянскими клубами "Торино", "Дженоа", "Удинезе", "Кротоне", а также "Бари", "Ливорно" и "Лумеццане".

В текущем сезоне "Салернитана" занимает 20-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. В следующем матче команда примет "Милан". Встреча пройдет 19 февраля.

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