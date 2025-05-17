Салах заявил о "хороших шансах" выиграть "Золотой мяч" в этом году

Вингер английского "Ливерпуля" Мохамед Салах рассказал, насколько важно для него выиграть "Золотой мяч".
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"Раньше это сводило меня с ума. Некоторые вещи не в ваших руках, поэтому вы отпускаете их. Когда начинаешь работать, напоминаешь себе, чего хочешь добиться в сезоне, и это побуждает тебя работать усерднее. Я бы хотел однажды выиграть его ("Золотой мяч" - ред.). Но если этого не произойдет, я не знаю, что делать.
Я уверен, что в этом году у меня хорошие шансы выиграть, но посмотрим", – приводит Sky Sports слова Салаха.
Напомним, что вингер долгое время считался по оценкам журналистов и котировкам букмекеров фаворитом на получение данной награды, однако после раннего вылета "Ливерпуля" из Лиги чемпионов его шансы заметно упали.
В текущем сезоне АПЛ Салах провел 36 матчей, забил 28 голов и сделал 18 голевых передач.