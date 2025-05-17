Салах заявил о "хороших шансах" выиграть "Золотой мяч" в этом году

Вингер английского "Ливерпуля" Мохамед Салах рассказал, насколько важно для него выиграть "Золотой мяч".

Вингер английского "Ливерпуля" Мохамед Салах рассказал, насколько важно для него выиграть "Золотой мяч".

Как передает Report , египтянин рассказал о хороших шансах получить награду.

"Раньше это сводило меня с ума. Некоторые вещи не в ваших руках, поэтому вы отпускаете их. Когда начинаешь работать, напоминаешь себе, чего хочешь добиться в сезоне, и это побуждает тебя работать усерднее. Я бы хотел однажды выиграть его ("Золотой мяч" - ред.). Но если этого не произойдет, я не знаю, что делать.

Я уверен, что в этом году у меня хорошие шансы выиграть, но посмотрим", – приводит Sky Sports слова Салаха.

Напомним, что вингер долгое время считался по оценкам журналистов и котировкам букмекеров фаворитом на получение данной награды, однако после раннего вылета "Ливерпуля" из Лиги чемпионов его шансы заметно упали.

В текущем сезоне АПЛ Салах провел 36 матчей, забил 28 голов и сделал 18 голевых передач.