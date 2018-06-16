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    Салах заявил, что готов выйти на поле в матче ЧМ со сборной России

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах готов выйти на поле в мачте чемпионата мира с командой России, который пройдет в Санкт-Петербурге 19 июня. Об этом в субботу сообщило египетское издание "Аль-Баляд", передает Report со ссылкой на ТАСС. 

    "Салах заявил медицинскому и техническому комитетам, что он восстановился после травмы и полностью готов присоединиться к сборной в матче с россиянами", - приводит его слова газета. По словам Салаха, руководство команды во главе с тренером Эктором Купером хочет, чтобы он вышел на поле в основном составе "ввиду важности этого матча".

    В первом мачте группового этапа со сборной Уругвая в Екатеринбурге команда Египта, игравшая без форварда английского "Ливерпуля", уступила южноамериканцам со счетом 0:1.

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