Салах забил второй самый быстрый мяч в истории финалов ЛЧ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал автором второго самого быстро гола в истории финалов Лиги чемпионов. Как передает Report Египтянин отличился на 1:48 финала с «Тоттенхэм Хотспур», реализовав пенальти, за игру рукой защитника «шпор» Мусы Сисоко.

Автором самого быстрого гола в финалах является Паоло Мальдини, забивший «Ливерпулю» в легендарном финале 2005 года на 50-й секунде.

Отметим, что Мохамед Салах стал пятым представителем Африки, забившим в финале Лиги чемпионов.