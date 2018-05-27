Салах: Уверен, я сыграю на чемпионате мира

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах рассказал о своём возвращении после травмы плеча, передает Report.

«Это была очень тяжёлая ночь, но я боец. Несмотря на все трудности, я уверен, что буду в России, чтобы вы мной гордились. Ваша любовь и поддержка дадут мне силы, в которых я нуждаюсь», – написал Салах на официальной странице в социальной сети «Твиттер».

Напомним, Мохамед получил травму в результате столкновения с защитником мадридского «Реала» Серхио Рамосом в финальном матче Лиги чемпионов (1:3).