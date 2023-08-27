Салах уведомил "Ливерпуль" о желании уйти в "Аль-Иттихад"

Нападающий Мохамед Салах уведомил "Ливерпуль" о желании перейти в "Аль-Иттихад".

Нападающий Мохамед Салах уведомил "Ливерпуль" о желании перейти в "Аль-Иттихад".

Как передает Report, об этом сообщает журналист Руди Галетти в социальной сети Х.

По данным источника, клуб из Саудовской Аравии назначил 28 августа крайним сроком окончательного ответа от "Ливерпуля". Отмечается, что "Аль-Иттихал" будет до конца убеждать "Ливерпуль" и главного тренера клуба Юргена Клоппа продать египтянина.

Ранее сообщалось, что "Аль-Иттихад" предложил Салаху трехлетний контракт с заработной платой около € 76 млн.

За "Аль-Иттихад" выступают, в том числе бывший игрок мадридского "Реала", обладатель "Золотого мяча" - 2022 Карим Бензема, победитель Лиги чемпионов в составе "Челси" Н'Голо Канте, а также бывший одноклубник Салаха Фабиньо.