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Салах стал самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

Салах стал самым высокооплачиваемым игроком АПЛ Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах стал самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-лиги.
Футбол
2 июля 2022 г. 08:13
Салах стал самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах стал самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-лиги.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

1 июля «Ливерпуль» объявил о подписании нового контракта с египтянином. Его зарплата по новому контракту составляет 400 тыс фунтов стерлингов в неделю.

Эта зарплата превышает оклады звёздных футболистов АПЛ, включая форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне.

Салах является одним из самых высокооплачиваемых игроков в мире. По зарплате он уступает лишь звёздам «ПСЖ»: Лионелю Месси, Килиану Мбаппе и Неймару.

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