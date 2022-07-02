Салах стал самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах стал самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-лиги.

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах стал самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-лиги.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

1 июля «Ливерпуль» объявил о подписании нового контракта с египтянином. Его зарплата по новому контракту составляет 400 тыс фунтов стерлингов в неделю.

Эта зарплата превышает оклады звёздных футболистов АПЛ, включая форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне.

Салах является одним из самых высокооплачиваемых игроков в мире. По зарплате он уступает лишь звёздам «ПСЖ»: Лионелю Месси, Килиану Мбаппе и Неймару.