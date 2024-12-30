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Салах прокомментировал слухи о продлении контракта с "Ливерпулем"

Салах прокомментировал слухи о продлении контракта с "Ливерпулем" Пока неясно, продолжит ли нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах свою карьеру в стане "красных".
Футбол
30 декабря 2024 г. 08:56
Салах прокомментировал слухи о продлении контракта с Ливерпулем

Пока неясно, продолжит ли нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах свою карьеру в стане "красных".

Как сообщает Report, об этом египетский футболист рассказал британскому Sky Sports.

"Мы еще далеки от этого", - прокомментировал он вопрос о продлении контракта.

Салах подчеркнул, что не хочет обсуждать это в СМИ: "Я не хочу, чтобы это попало в медиа и люди говорили глупости, но на самом деле ничего не изменилось. Сейчас я сосредоточен на своей команде и надеюсь выиграть Премьер-лигу", - подчеркнул он.

Отметим, что в текущем сезоне на счету Салаха 20 голов и 17 результативных передач в 26 матчах во всех турнирах. Срок его действующего контракта с клубом истекает летом 2025 года. Наряду с ним заканчиваются контракты капитана Вирджила ван Дейка и вице-капитана Трента Александера-Арнольда.

Напомним, что "Ливерпуль" является единоличным лидером английской Премьер-лиги. Подопечные Арне Слота в последнем матче разгромили "Вест Хэм".

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Версия на азербайджанском языке Salah “Liverpul”dakı müqaviləsinin uzadılıb-uzadılmayacağını şərh edib

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