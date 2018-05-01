Салах признан лучшим футболистом по версии журналистов

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Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Полузащитник английского "Ливерпуля" Мохамед Салах получил награду лучшего футболиста английской Премьер-лиги по версии журналистов.
Как сообщает Report, в голосовании приняло участие более 400 членов Ассоциации футбольных журналистов. Салах обошёл полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брёйне на 20 голосов. Третье место занял нападающий "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейн.
Отметим, что ранее Салах получил награду лучшего футболиста Премьер-лиги по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии.
Təbriz QuliyevАвтор новости