Салах не намерен покидать "Ливерпуль"

Нападающий Мохамед Салах не собирается покидать "Ливерпуль".

Нападающий Мохаммед Салах не собирается покидать "Ливерпуль".

Как сообщает Report, 30-летний нападающий заявил, что хочет остаться в английском клубе.

В этом сезоне АПЛ Мохаммед Салах забил 23 гола и получил "Золотую бутсу". Этот приз с египтянином разделил Сон Хын Мин из "Тоттенхэма".

Также Салах отдал 13 голевых передач и стал лучшим ассистентом сезона. Всего на один ассист отстал его партнер по команде Трент Александр-Арнольд.

Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в 100 миллионов евро.