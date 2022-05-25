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Салах не намерен покидать "Ливерпуль"

Салах не намерен покидать "Ливерпуль" Нападающий Мохамед Салах не собирается покидать "Ливерпуль".
Футбол
25 мая 2022 г. 20:51
Салах не намерен покидать Ливерпуль

Нападающий Мохаммед Салах не собирается покидать "Ливерпуль".

Как сообщает Report, 30-летний нападающий заявил, что хочет остаться в английском клубе.

В этом сезоне АПЛ Мохаммед Салах забил 23 гола и получил "Золотую бутсу". Этот приз с египтянином разделил Сон Хын Мин из "Тоттенхэма".

Также Салах отдал 13 голевых передач и стал лучшим ассистентом сезона. Всего на один ассист отстал его партнер по команде Трент Александр-Арнольд.

Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в 100 миллионов евро.

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Версия на английском языке Salah on Liverpool future: I'm staying next season 'for sure'
Версия на азербайджанском языке Məhəmməd Salah "Liverpul"u tərk etməyəcək

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