О нас

Салах: Гуманитарная помощь должна быть доставлена в Газу немедленно

Салах: Гуманитарная помощь должна быть доставлена в Газу немедленно Нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах высказался о конфликте между Палестиной и Израилем.
Футбол
19 октября 2023 г. 07:10
Салах: Гуманитарная помощь должна быть доставлена в Газу немедленно

Нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах высказался о конфликте между Палестиной и Израилем.

Как сообщает Report, игрок разместил соответствующее видеообращение на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter)

"Всегда непросто высказываться в такие времена. Происходит слишком много насилия и душераздирающей жестокости. Наблюдать за эскалацией в последние недели ужасно. Все жизни священны и должны быть защищены. Эти события нужно прекратить. Семьи разрушаются. Что сейчас ясно, так это то, что гуманитарная помощь должна быть доставлена в Газу немедленно. Люди там находятся в ужасных условиях. Вчерашние события в больнице были ужасающими. Население Газы срочно нуждается в продовольствии, воде и медикаментах.

Я призываю мировых лидеров предотвратить дальнейшую резню невинных душ. Человечность должна восторжествовать", - сказал Салах в видеообращении.

Напомним, что примерно в 6:30 по местному времени 7 октября боевики ХАМАС выпустили, по разным оценкам, от 2,5 тыс. до 5 тыс. ракет из сектора Газа по Израилю, а затем проникли в приграничные районы страны, где захватили сотни заложников. В ответ Израиль начал военную операцию, которая продолжается до сих пор.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Salah: Qəzzaya humanitar yardım dərhal çatdırılmalıdır

Другие новости из категории

Кубок Европы: БК Cабах проиграл свою первую игру в регулярном сезоне
Кубок Европы: БК "Cабах" проиграл свою первую игру в регулярном сезоне
18 октября 2023 г. 23:36
Бензема может подать в суд на главу МВД Франции за клевету
Бензема может подать в суд на главу МВД Франции за клевету
18 октября 2023 г. 23:27
Стали известны дата и место проведения матча Нефтчи - Зенит
Стали известны дата и место проведения матча "Нефтчи" - "Зенит"
18 октября 2023 г. 14:02
ЧМ-2026: Месси оформил дубль в победном матче с Перу
ЧМ-2026: Месси оформил дубль в победном матче с Перу
18 октября 2023 г. 08:37
Уругвай нанес Бразилии первое поражение в отборе на ЧМ-2026
Уругвай нанес Бразилии первое поражение в отборе на ЧМ-2026
18 октября 2023 г. 06:57
ЕВРО-2024: Англия и Венгрия вышли в финальную часть
ЕВРО-2024: Англия и Венгрия вышли в финальную часть
18 октября 2023 г. 01:15
В штаб-квартире ФИФА приспустили флаг Швеции в память о жертвах стрельбы в Брюсселе
В штаб-квартире ФИФА приспустили флаг Швеции в память о жертвах стрельбы в Брюсселе
17 октября 2023 г. 19:29
Премьер Бельгии отреагировал на убийство шведских фанатов в Брюсселе
Премьер Бельгии отреагировал на убийство шведских фанатов в Брюсселе
17 октября 2023 г. 01:41
ЕВРО-2024: Дубль Роналду помог Португалии разгромить Боснию и Герцеговину
ЕВРО-2024: Дубль Роналду помог Португалии разгромить Боснию и Герцеговину
17 октября 2023 г. 01:07
Матч Бельгия — Швеция отменен после стрельбы в Брюсселе
Матч Бельгия — Швеция отменен после стрельбы в Брюсселе
17 октября 2023 г. 00:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi