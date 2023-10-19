Салах: Гуманитарная помощь должна быть доставлена в Газу немедленно

Нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах высказался о конфликте между Палестиной и Израилем.

Нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах высказался о конфликте между Палестиной и Израилем.

Как сообщает Report , игрок разместил соответствующее видеообращение на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter)

"Всегда непросто высказываться в такие времена. Происходит слишком много насилия и душераздирающей жестокости. Наблюдать за эскалацией в последние недели ужасно. Все жизни священны и должны быть защищены. Эти события нужно прекратить. Семьи разрушаются. Что сейчас ясно, так это то, что гуманитарная помощь должна быть доставлена в Газу немедленно. Люди там находятся в ужасных условиях. Вчерашние события в больнице были ужасающими. Население Газы срочно нуждается в продовольствии, воде и медикаментах.

Я призываю мировых лидеров предотвратить дальнейшую резню невинных душ. Человечность должна восторжествовать", - сказал Салах в видеообращении.

Напомним, что примерно в 6:30 по местному времени 7 октября боевики ХАМАС выпустили, по разным оценкам, от 2,5 тыс. до 5 тыс. ракет из сектора Газа по Израилю, а затем проникли в приграничные районы страны, где захватили сотни заложников. В ответ Израиль начал военную операцию, которая продолжается до сих пор.