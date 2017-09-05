Садыг Садыгов: "Нефтчи" придет в себя за несколько месяцев

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ "Целью моего посещения игры сборной Азербайджана с командой Сан-Марино было быть рядом с президентом АФФА и Федерации дзюдо Азербайджана Ровнагом Абдуллаевым и поддержать сборную. Пребывание там никак не связано с возвращением в футбол".

Об этом Report заявил вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Садыг Садыгов, комментируя высказывания о возвращении в футбольный сектор. 52-летний спортивный функционер отметил, что новости о возвращении на пост президента футбольного клуба "Нефтчи" необоснованны. Он сказал, что наблюдал 4 сентября за матчем на Bakcell Arena для снятия стресса: "Футбол нам дорог и дзюдо тоже. Я пришел, чтобы снять стресс после чемпионата мира по дзюдо в Будапеште и поддержать сборную. Это была поистине великолепная победа".

Занимавший в 2009-2015 годах пост президента профессионального футбольного клуба "Нефтчи" С.Садыгов нынешнее состояние столичного клуба охарактеризовал как временную трудность: "В "Нефтчи" прошли процессы и были изменения. Наверное, сегодня-завтра назначат нового главного тренера. Все вместе выведут "Нефтчи" из этой ситуации. Я так понимаю, что в "Нефтчи" проблем не будет. Это временная трудность и она продолжается".

Бывший президент "Нефтчи" посчитал, что команда через несколько месяцев придет в себя. По его словам, новый тренер поднимет команду минимум на 3-е место: "Нефтчи" придет в себя за несколько месяцев. Там собралась здоровая команда, есть молодые футболисты. В последнем туре они показали хорошую игру. После назначения нового главного тренера "Нефтчи" покажет совсем другой футбол и мы увидим их успехи".

Отметим, что "Нефтчи" под руководством Садыга Садыгова трижды становился чемпионом Азербайджана и 2 раза завоевывал кубок страны. В 2012 году "Нефтчи" впервые в истории азербайджанского футбола получил пропуск в групповой тур Евролиги.