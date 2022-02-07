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Садио Мане признан лучшим игроком Кубка африканских наций

Садио Мане признан лучшим игроком Кубка африканских наций 29-летний форвард английского "Ливерпуля" и сборной Сенегала Садио Мане признан лучшим игроком Кубка африканских наций.
Футбол
7 февраля 2022 г. 04:46
Садио Мане признан лучшим игроком Кубка африканских наций
Садио Мане

29-летний форвард английского "Ливерпуля" и сборной Сенегала Садио Мане признан лучшим игроком Кубка африканских наций.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба турнира в Twitter.

Мане принял участие в каждом из семи матчей сборной Сенегала, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В финальном матче с Египтом на 7-й минуте встречи Садио не сумел реализовать пенальти, однако исправился в серии послематчевых 11-метровых, принеся победу на турнире своей сборной.

Всего в текущем сезоне за "Ливерпуль" Мане провел 26 матчей. На его счету 10 голов и одна результативная передача.

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