Садио Мане признан лучшим игроком Кубка африканских наций

29-летний форвард английского "Ливерпуля" и сборной Сенегала Садио Мане признан лучшим игроком Кубка африканских наций.

29-летний форвард английского "Ливерпуля" и сборной Сенегала Садио Мане признан лучшим игроком Кубка африканских наций.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба турнира в Twitter .

Мане принял участие в каждом из семи матчей сборной Сенегала, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В финальном матче с Египтом на 7-й минуте встречи Садио не сумел реализовать пенальти, однако исправился в серии послематчевых 11-метровых, принеся победу на турнире своей сборной.

Всего в текущем сезоне за "Ливерпуль" Мане провел 26 матчей. На его счету 10 голов и одна результативная передача.