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    "Сабаил" заключил контракт с футболистом сборной Азербайджана

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Сабаил" привлек в свой состав еще одного футболиста.

    Как сообщила Report пресс-секретарь клуба Тора Ахмедова, столичный клуб заключил годичный контракт с 27-летним футболистом сборной Азербайджана Русланом Гурбановым.

    Напомним, что Руслан Гурбанов, в прошлом сезоне выступавший за "Габалу", ранее играл в составе "Нефтчи", "Сумгайыта", российских клубов "Ростов", "Ника", "Таганрог", хорватского "Хайдука".

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