"Сабаил" заключил контракт с футболистом сборной Азербайджана

11 июня, 2018 17:54

https://report.az/storage/news/200f5f995146c0f65cdecf85148caa56/527c7de1-c030-44dc-b9ce-aee669b279b2_292.jpg Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Сабаил" привлек в свой состав еще одного футболиста. Как сообщила Report пресс-секретарь клуба Тора Ахмедова, столичный клуб заключил годичный контракт с 27-летним футболистом сборной Азербайджана Русланом Гурбановым. Напомним, что Руслан Гурбанов, в прошлом сезоне выступавший за "Габалу", ранее играл в составе "Нефтчи", "Сумгайыта", российских клубов "Ростов", "Ника", "Таганрог", хорватского "Хайдука".