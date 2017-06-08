"Сабаиль" заключил контракт еще с двумя футболистами

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Сабаиль" реализовал еще два трансфера на очередной сезон.

Как сообщает Report со ссылкой на страницу столичного представителя в Facebook, заключен контракт с Ямином Агакеримзаде и Раулем Ягубзаде.

С ними соответственно заключен контракт на 1 и 2 года.

Выступавший в последнее время в "Зиря" 25-летний полузащитник Я.Агакеримзаде до этого выступал в Премьер-лиге в составе команды "Раван".

Выступающий в прошлом сезоне в "Закатале" 23-летний нападающий Рауль Ягубзаде является воспитанником "Баку".

Отметим, что до этого "Сабаиль" заключил годовой контракт с покинувшим "Нефтчи" Кямалом Гурбановым, ушедшим из команды "Закатала" Эмином Мехтиевым, а также Агшином Мухтароглу из "Туран Товуза".