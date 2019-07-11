​«Сабаил» впервые сыграл в Еврокубках

Как передаёт Report, бронзовый медалист Премьер-Лиги Азербайджана в первом матче I отборочного раунда встречалась с коллективом из Румынии «Университатя Крайова» . Матч завершился победой гостей со счетом 3:2.

Счет в матче открыл на 13-й минуте Александр Матеу. 20 минут спустя А.Рамазанов сравнял счёт – 1:1.

Но гости отметились два раза на 51-й и 67-й минутах матча, тем самым выйдя вперёд. На 82-й минуте матча А.Рамазанов оформил дубль и установил окончательный счёт.

Отметим, что ответный матч состоится 18 июля в Крайове.